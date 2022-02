Venywhere, progetto di Fondazione di Venezia e Università Ca’ Foscari per un nuovo modo lavorare e vivere (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Si chiama Venywhere ed è il nuovo progetto nato dalla collaborazione tra la Fondazione di Venezia e l’Università Ca’ Foscari per offrire alla città e alla popolazione emergente dei workers from anywhere un innovativo strumento di contatto e interazione. La piattaforma faciliterà l’attrazione e l’inserimento di una nuova comunità attiva di persone che potranno arricchire la città di nuove energie e attivare un’offerta di nuovi servizi e opportunità economiche per la comunità locale. Nuove forme di flessibilità geografica e organizzativa del lavoro sono oggi al centro della riflessione mondiale sul ‘new normal’ che ci aspetta nel dopo-pandemia. Il fenomeno del work-from-anywhere è diventato una componente importante e irreversibile del ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Si chiamaed è ilnato dalla collaborazione tra ladie l’Ca’per offrire alla città e alla popolazione emergente dei workers from anywhere un innovativo strumento di contatto e interazione. La piattaforma faciliterà l’attrazione e l’inserimento di una nuova comunità attiva di persone che potranno arricchire la città di nuove energie e attivare un’offerta di nuovi servizi e opportunità economiche per la comunità locale. Nuove forme di flessibilità geografica e organizzativa del lavoro sono oggi al centro della riflessione mondiale sul ‘new normal’ che ci aspetta nel dopo-pandemia. Il fenomeno del work-from-anywhere è diventato una componente importante e irreversibile del ...

