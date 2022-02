SPID, via libera per i minori: sarà valido anche per le attività scolastiche. Tutte le novità e le differenze per gli under 14 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tutto pronto per far entrare anche i minori nel mondo digitale della Pubblica Amministrazione: la settimana scorsa il Garante per la protezione dei dati personali, infatti, ha dato il via libera per l’utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) anche da parte dei minorenni, oggi esclusi dalla possibilità di accedere ai siti pubblici che richiedevano tale formula di accreditamento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tutto pronto per far entrarenel mondo digitale della Pubblica Amministrazione: la settimana scorsa il Garante per la protezione dei dati personali, infatti, ha dato il viaper l’utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale (da parte dei minorenni, oggi esclusi dalla possibilità di accedere ai siti pubblici che richiedevano tale formula di accreditamento. L'articolo .

Advertising

infocamere : Digitale e innovazione ??? 'Il #PNRR è un asset contro la burocrazia' via @ilfoglio_it #SPID #PAdigitale… - filosof_fallit_ : RT @stacce2021: No Eutanasia, No Cannabis, e se rompete il cazzo ve tolgo pure la firma via SPID. #Amato - leorenis1 : @salvatore_irato @fattoquotidiano Ma che cazzo dice ‘sto rintronato. Perciò dopo aver fatto lo SPID improvvisamente… - samontalbano49 : RT @FnpCisl: ??#BonusIdrico: 17/02 dalle 12 ? è possibile richiedere online il rimborso COSA OCCORRE: ??#SPID o CIE per registrarsi ??fatture… - EmilioBerettaF1 : RT @stacce2021: No Eutanasia, No Cannabis, e se rompete il cazzo ve tolgo pure la firma via SPID. #Amato -