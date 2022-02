(Di giovedì 17 febbraio 2022)ha parlato appena giunta all’aeroporto di Malpensa dopo lad’argento conquistata nella discesa alle Olimpiadi 2022 di Pechino. Queste le sue dichiarazioni: “Ho sentito, ndr) appena atterrata e le hoper la”. Sulla Shiffrin: “Con il senno di poi le avrei dato anche gli sci da slalom: scherzi a parte, mi ha ricordato un po’ la Biles a Tokyo 2020. Il campione che è sempre campione, che ha sempretutto per fare la differenza, poi è uscita in slalom in gigante cosa mai capitata. E’ una brava ragazza, una grande campionessa”. La campionessa azzurra si è espressa così commentando il gesto di aver dato i suoi sci di discesa alla Shiffrin per la combinata. ...

Advertising

Eurosport_IT : Gloria. Dolore. Rinascita. Sofia Goggia è leggenda: dall'oro di PyenongChang 2018 all'incredibile argento di Pech… - SkySport : ULTIM'ORA OLIMPIADI GIAN PIERO GASPERINI: 'SOFIA GOGGIA È UN FENOMENO Quello che è riuscita a fare ieri è incredibi… - Coninews : Sofia e Armin. Fuoriclasse olimpici, fuoriclasse #ItaliaTeam. ???? #Beijing2022 #Goggia #Zoeggeler @Fisiofficial - zazoomblog : Olimpiadi accoglienza trionfale per Sofia Goggia. Lomaggio delle Fiamme Gialle - #Olimpiadi #accoglienza… - sportface2016 : #Beijing2022 | Sofia #Goggia: 'Ho fatto i complimenti a Federica #Brignone per la medaglia' -

Ultime Notizie dalla rete : Sofia Goggia

Calorosa accoglienza da parte delle Fiamme Gialle all'aeroporto di Milano Malpensa per, atterrata oggi con un volo proveniente da Pechino, dopo la storica impresa dell'Olimpiade cinese. Ad attenderla i militari del Gruppo Sciatori "Fiamme Gialle" guidati dal Comandante del ...Oggi Federica Brignone ha vinto una medaglia strepitosa e complicatissima.sappiamo tutti quello che ha fatto. Tra 48 ore c'è una gara importante (il team event, ndr), dove ci giochiamo molto. Non mi sembra giusto aggiungere nulla e mi auguro che lo facciano ...Sofia Goggia ha parlato appena giunta all’aeroporto di Malpensa dopo la medaglia d’argento conquistata nella discesa alle Olimpiadi 2022 di Pechino. Queste le sue dichiarazioni: “Ho sentito Federica ...In attesa del Team Event di sabato, l'Italia dello sci alpino ha conquistato quattro medaglie alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: due per mano di Federica Brignone (argento in gigante, bronzo in ...