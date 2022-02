Sci alpino, Sofia Goggia: “Porto a casa una medaglia incredibile, in Cina la prima volta piangevo” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Campionessa nelle difficoltà. Sono arrivate due medaglie dalla discesa olimpica di Pechino 2022. La Rock di Yanqing si è dipinta quasi interamente d’azzurro con l’argento di Sofia Goggia e il bronzo di Nadia Delago, al primo podio a questi livelli, sfiorato più volte in Coppa del Mondo. Il podio di Nadia, ragazza giovane che pensa in maniera ambiziosa in vista di Milano-Cortina, e quello della rinascita di Sofia, dopo quanto successo 23 giorni fa a Cortina. Alzi la mano chi, andando indietro nel tempo, avrebbe potuto lontanamente sperare dopo l’orribile caduta sulle nevi italiane che Goggia si sarebbe prodotta in un qualcosa del genere. “Porto a casa un medaglia incredibile, perché quando sono partita avrei firmato se ci fossi riuscita. Soprattutto la ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022) Campionessa nelle difficoltà. Sono arrivate due medaglie dalla discesa olimpica di Pechino 2022. La Rock di Yanqing si è dipinta quasi interamente d’azzurro con l’argento die il bronzo di Nadia Delago, al primo podio a questi livelli, sfiorato più volte in Coppa del Mondo. Il podio di Nadia, ragazza giovane che pensa in maniera ambiziosa in vista di Milano-Cortina, e quello della rinascita di, dopo quanto successo 23 giorni fa a Cortina. Alzi la mano chi, andando indietro nel tempo, avrebbe potuto lontanamente sperare dopo l’orribile caduta sulle nevi italiane chesi sarebbe prodotta in un qualcosa del genere. “un, perché quando sono partita avrei firmato se ci fossi riuscita. Soprattutto la ...

