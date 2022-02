Poesie e prose di Camillo Sbarbaro

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Finalmente un Meridiano per! Poeta di difficile definizione, nato a Santa Margherita Ligure nel 1888, morto a Savona nel 1967, dalla penna secca ed essenziale, con influenze pascoliane e visioni leopardiane. Autore dall’animo malinconico ma beffardo, schietto, fu un camminatore capace di creare disorientanti vertigini sensoriali rappresentando un paesaggio. Solitudine e meraviglia, tra “apathia e pathos”, come scrive Enrico Testa nel saggio introduttivo. Pochi comesono riusciti a rappresentare la liguritudine, mood che esce fuori in particolare nei suoi “Trucioli”, esempio autentico di poesia in prosa. La Liguria è una “scarsa lingua di terra che orla il mare”, “morsa dal sale come anello d’ancoraggio”, terra in cui visse quasi tutta la vita, tra Savona e Spotorno. Cantore della notte – “Vado per la città ...