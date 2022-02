PlayStation celebra l’arrivo di Horizon Forbidden West con una statua installata nel cuore di Firenze

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Dal 17 al 27 febbraio, Sony Interactive Entertainment Italia dà il benvenuto al videogioco – per®4 (PS4™) e®5 (PS5™) –, installando in piazza Madonna della Neve, nel Complesso delle Murate, a, unatemporanea dedicata ad Aloy. Protagonista del gioco, in uscita il prossimo 18 febbraio, Aloy è un’icona virtuale ma al contempo realistica, che porta con sé il seme di una piccola rivoluzione: Aloy rappresenta una delle possibili espressioni dell’incredibile complessità psicologica del genere umano, laddove, ai fini del racconto, non è centrale la differenza di genere, ma il valore della diversità. Diversità intesa come unicità, come espressione della straordinarietà del singolo. Nata e cresciuta ...

