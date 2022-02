Niente podio per la russa Valieva, disastro a Pechino per la 15enne riammessa dopo il caso di doping – Il video (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nessuna possibilità di vittoria senza premio, come aveva paventato il Comitato olimpico internazionale qualche giorno fa. La pattinatrice Kamila Valieva al podio non ci è arrivata. A causa di due gravi errori, l’atleta russa, 15 anni, si è classificata solo quarta nella sua specialità, il pattinaggio singolo femminile. Una prova che qualcuno non esita a definire «disastrosa». Valieva è caduta due volte nel corso della sua esibizione e ha commesso molti altri errori, tanto che ha finito la prova in lacrime. La pattinatrice aveva suscitato grosse polemiche dopo che il suo test era risultato positivo all’antidoping ma il Tribunale di arbitrato dello sport, dopo una breve sospensione, le aveva comunque concesso la possibilità di gareggiare alle Olimpiadi ... Leggi su open.online (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nessuna possibilità di vittoria senza premio, come aveva paventato il Comitato olimpico internazionale qualche giorno fa. La pattinatrice Kamilaalnon ci è arrivata. A causa di due gravi errori, l’atleta, 15 anni, si è classificata solo quarta nella sua specialità, il pattinaggio singolo femminile. Una prova che qualcuno non esita a definire «sa».è caduta due volte nel corso della sua esibizione e ha commesso molti altri errori, tanto che ha finito la prova in lacrime. La pattinatrice aveva suscitato grosse polemicheche il suo test era risultato positivo all’antima il Tribunale di arbitrato dello sport,una breve sospensione, le aveva comunque concesso la possibilità di gareggiare alle Olimpiadi ...

EmilyPennimans : Ma la Shiffrin in questa olimpiade non ha concluso niente è stranissimo ormai ero abituata a vederla fissa sul podio - Aithusa44 : che podio triste aiuto, felice per anna e sakamoto ma sono a pezzi per kamila che non meritava niente di tutto questo - Nerys__ : #Beijing2022 #PattinaggioDiFigura Programma libero donne ??LIVE #Roc Valieva ??151.93 Tecnico: 73.31… - gadmeischia : Ida Trofa | Talmente perfetto che niente riesce a intaccarlo. Almeno fin qui è stato così e nulla dovrebbe poter in… - pilchat_ : @lamonicamaggi questi li ho letti tutti, ma se trovi qualche titolo che gira meno allora potrei essere interessato… -