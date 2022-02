Advertising

Ale_De_Chirico : Marocchino 31enne accoltellato dopo lite in discoteca -

Era a terra e sanguinava. È così che i carabinieri hanno trovato unall'alba di giovedì in via della Moscova, angolo via Pinamonte da Vimercate, in centro a Milano. L'uomo, secondo una prima ricostruzione è stato accoltellato al culmine di una lite ...Unsarebbe stato accoltellato al culmine di una rissa iniziata in una nota discoteca milanese e proseguita in strada. L'uomo, riverso a terra con una ferita alla spalla sinistra ...I carabinieri hanno portato in caserma un 19enne e la sua fidanzata di 21 anni che si stavano allontanando velocemente dal luogo dove è stato trovato il ferito ...Il 19enne e il 31enne avrebbero avuto una discussione in una discoteca che sarebbe poi sfociata in un’aggressione fisica. Trovato un 31enne accoltellato in strada, fermati due giovani: avevano litigat ...