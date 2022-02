Luca Onestini, la terribile foto con l’occhio nero: come sta – VIDEO (Di giovedì 17 febbraio 2022) Luca Onestini si è mostrato ai propri fan in condizioni shock, facendo vedere il suo occhio nero. Ecco l’incredibile storia dietro questa disavventura dell’influencer e la sua reazione, per niente scontata, a quanto successo. Luca Onestini ha deciso di trascorrere San Valentino nella città dell’amore, Parigi. Dopo che l’importante relazione con Ivana Mrazova si è L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 17 febbraio 2022)si è mostrato ai propri fan in condizioni shock, facendo vedere il suo occhio. Ecco l’incredibile storia dietro questa disavventura dell’influencer e la sua reazione, per niente scontata, a quanto successo.ha deciso di trascorrere San Valentino nella città dell’amore, Parigi. Dopo che l’importante relazione con Ivana Mrazova si è L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

GraboledaMerchi : RT @onestoncrislu: L'amore è l'armonia della vita cit Luca onestini ???? @LucaOnestini_11 @Cris_Porta #CrisLu16F - melissadepas : @sph_zng Davvero non lo sai?! Ha iniziato da lì, corteggiatrice favolosa di Luca Onestini e 'rivale' di quella lagna di Giulia Latini - imei75 : @Corriere Questa notizia è falsa. Hai ignorato parte della storia di Luca. Informati bene e correggi, per favore - infoitcultura : Luca Onestini aggredito all’interno di un locale: volto tumefatto per l’ex gieffino - ndunde2 : @CorSport Solo per dirvi della figura di m.. che state facendo in Spagna.. L'occhio di Luca Onestini era truccato.. Fate ridere! -