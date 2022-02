Juventus, nuovo assalto del Tottenham per Dybala: lo vuole Conte (Di giovedì 17 febbraio 2022) Calciomercato Juventus: il Tottenham sarebbe partito nuovamente all’assalto di Paulo Dybala, richiesta esplicita di Conte Come riferito dal portale britannico Team Talk, il Tottenham sarebbe tornato nuovamente all’assalto di Paulo Dybala, il cui futuro è tutt’altro che definito in questo momento. L’argentino non ha ancora rinnovato il proprio contratto e, su questo, spera di far leva Antonio Conte, primo estimatore del numero 10, che sta spingendo per il suo arrivo a Londra. Paratici pronto a muoversi su indicazione del tecnico. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Calciomercato: ilsarebbe partito nuovamente all’di Paulo, richiesta esplicita diCome riferito dal portale britannico Team Talk, ilsarebbe tornato nuovamente all’di Paulo, il cui futuro è tutt’altro che definito in questo momento. L’argentino non ha ancora rinnovato il proprio contratto e, su questo, spera di far leva Antonio, primo estimatore del numero 10, che sta spingendo per il suo arrivo a Londra. Paratici pronto a muoversi su indicazione del tecnico. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

