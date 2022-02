Jovanotti | da domani online le nuove session di Radio Jova Beach

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Dasaranno disponibili ledi, un canale di musica prodotto curato e realizzato da LorenzoDavenerdì 18 febbraio saranno disponibili ledi, un canale di musica prodotto curato e realizzato da Lorenzo, il DJ che più di ogni altro ha saputo trasformare la sua grande passione per lae per la musica in una carriera senza paragoni. Dopo il grande successo del 2019, tornano gli appuntamenti che introducono nel clima del prossimodove si potranno scoprire curiosità ...

Advertising

nico_ceto : Da domani #ripartyamo con le nuove #jovasessions della #jovabeachapp !! Yo!! ???????? #oracominciamo #lannodellatigre… - Matiz58 : RT @ilvocio: Che ??arà, che ??arà, che ??aràààà, che ??arà della mia vita chi lo ??aaaa, ??o far tutto o for??e niente, ma domani pa????erà, e ??arà,… -

Ultime Notizie dalla rete : Jovanotti domani

Spettacolo.eu

Nuove session in arrivo da, venerdì 18 febbraio, della RADIO JOVA BEACH, un canale di musica prodotto curato e realizzato da Lorenzo, il DJ che più di ogni altro ha saputo trasformare la sua grande passione per ...(Via col Vento) ' Preferisco morireche vivere 100 anni senza conoscerti' (Pocahontas.) '... E a te che sei semplicemente sei, sostanza dei sogni miei.' () 'Un'altra te, dove la trovo ...Nuove session in arrivo da domani, venerdì 18 febbraio, della RADIO JOVA BEACH, un canale di musica prodotto curato e realizzato da Lorenzo Jovanotti ...Ogni session di RADIO JOVA BEACH dura circa 45 minuti, durante i quali la voce di Jovanotti accompagna il pubblico fra idee, racconti, musica dal vivo, hit del presente e del pass ...