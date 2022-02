J-Ax a Torino con gli studenti in occupazione (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il rapper milanese J-Ax ha fatto visita ai ragazzi dell’Istituto Regina Margherita di Torino che da alcuni giorni sono in occupazione, insieme ad altre 45 scuole, per protestare contro l’alternanza scuola-lavoro e per la cancellazione della seconda prova di quest’anno alla Maturità. J-Ax ha esordito spiegando di avere accettato l’incontro in “solidarietà alle mobilitazioni studentesche di queste settimane”. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il rapper milanese J-Ax ha fatto visita ai ragazzi dell’Istituto Regina Margherita diche da alcuni giorni sono in, insieme ad altre 45 scuole, per protestare contro l’alternanza scuola-lavoro e per la cancellazione della seconda prova di quest’anno alla Maturità. J-Ax ha esordito spiegando di avere accettato l’incontro in “solidarietà alle mobilitazioni studentesche di queste settimane”. L'articolo proviene da Nuova Società.

