Il titolare di un'azienda import - export a Kiev: "Viviamo nella normalita'" (Di giovedì 17 febbraio 2022) "Tutte le notizie che arrivano dall'Italia provocano chiamate preoccupate di amici e parenti, ma qui noi Viviamo quasi nella totale normalita'. Si lavora tranquillamente, con un calo dovuto al Covid e ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 17 febbraio 2022) "Tutte le notizie che arrivano dall'Italia provocano chiamate preoccupate di amici e parenti, ma qui noiquasitotale'. Si lavora tranquillamente, con un calo dovuto al Covid e ...

Advertising

Rickycrosta : @michele_geraci Ricordo una visita ad un'azienda produttrice di macchine utensili nel 2015 dove il titolare si mord… - eiaculatio : @theres52ways PNL. il mio titolare è anni che paga millate di corsi del genere ad un'azienda per rimanere lo stesso… - AnsaCalabria : Covid: lavoravano privi di Green pass, sanzionati in sei. Sorpresi nel Crotonese, multato anche titolare azienda ag… - AmazonNewsItaly : ????Dall'esperienza di Ayari, titolare dell’azienda fornitrice di servizi di consegna Elhab, alla storia di Teresa, a… - thenb08 : 'l'imprenditoria femminile in agricoltura è in forte crescita'. Poi chiami una titolare d'azienda alle 10,30 per an… -