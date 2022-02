Il 70% degli italiani ha definito il risparmio “molto utile”

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 17 febbraio 2022) In tempi di pandemia le incertezze, in ambito economico e professionale, sono aumentate. Lavoro, sbocchi occupazionali, assenza di sicurezza futura, sono le spade di Damocle che gravano in particolar modo sulle teste delle nuove generazioni. Un pensiero in più per i genitori, che devono guardare non solo al presente della loro famiglia ma anche al futuro. Un futuro che passerà, senza ombra di dubbi, per la formazione, per la scuola, per l’università, per l’estero. Per trasportare tutto questo dal mondo dei sogni a quello della realtà serve programmazione, serve un piano dicapace di proteggere e garantire un domani ai propri figli. Dal punto di vista economico e finanziario sono sorti, nell’ultimo periodo, numerose soluzioni finanziarie che aiutano i genitori in questo difficile compito. Nell’ultimo biennio, quello insomma colpito dalla pandemia da ...