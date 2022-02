GF Vip, Jessica è ‘piena’ di Nathaly: «Si diverte a mettere zizzania. Avrebbe ‘cosato’ volentieri con Barù, ma quando non c’è riuscita ha spinto Delia per smontarmi» – Video (Di giovedì 17 febbraio 2022) Jessica - US Endemol Shine Cominciano a sfaldarsi gli “alleati” di Nathaly Caldonazzo all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Dopo Alex Belli, che ha invitato Delia Duran a stare lontana da lei perché da quando è entrata non Avrebbe fatto altro che manipolarla, anche Jessica Selassié ha mostrato nelle scorse ore del risentimento nei riguardi dell’attrice, soprattutto per l’atteggiamento assunto circa la sua simpatia per Barù Gaetani. “Non mi è piaciuto il suo sparlare di me… Nella clip dove si vede che spingeva Delia a provarci con Barù quando sapeva che a me interessava. Un’amica non fa questo. Come hanno fatto Miri e Manila. Se non hai un interesse e vedi che a lei piace e non la vuoi ferire, non fai ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 17 febbraio 2022)- US Endemol Shine Cominciano a sfaldarsi gli “alleati” diCaldonazzo all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Dopo Alex Belli, che ha invitatoDuran a stare lontana da lei perché daè entrata nonfatto altro che manipolarla, ancheSelassié ha mostrato nelle scorse ore del risentimento nei riguardi dell’attrice, soprattutto per l’atteggiamento assunto circa la sua simpatia perGaetani. “Non mi è piaciuto il suo sparlare di me… Nella clip dove si vede che spingevaa provarci consapeva che a me interessava. Un’amica non fa questo. Come hanno fatto Miri e Manila. Se non hai un interesse e vedi che a lei piace e non la vuoi ferire, non fai ...

