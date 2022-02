Fiumicino | vietato al circo di utilizzare gli animali per le loro condizioni | “Faremo ricorso al Tar”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 17 febbraio 2022)maltrattati, vestiti da pagliacci e fatti saltare nel fuoco. Nulla di tutto questo accade nel Rony Roller Circus ma la maggior parte delle persone continua a rivestire di pregiudizi i circensi. Il Comune diconsente l’esibizione della compagnia a condizione che non vengano portati in scena gli. Il Rony Roller Circus è una struttura con licenza diequestre riconosciuta dal Governo Italiano, collabora con la Caritas, si esibisce davanti al Papa in Vaticano. Tutto questo sarebbe stato possibile per unche maltratta o tiene in pessimegli? Il divieto e la rabbia del“I veterinari hanno dato il nulla osta all’utilizzo deglidopo aver visto come li trattiamo, dove vivono, ...