Fiumicino, Onorato: ripartono controlli antiabusivismo Taxi-Ncc (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma – “Dopo oltre 4 anni, finalmente ripartono i controlli da parte del Git della Polizia di Roma Capitale contro l’odioso fenomeno dell’abusivismo Taxi e Ncc a Fiumicino”. Così l’Assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport di Roma Capitale Alessandro Onorato. “In seguito alla convocazione, su nostra richiesta, del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza, la Polizia Municipale ha ripreso con successo il servizio quotidiano di controllo e repressione contro i procacciatori di corse. Ne siamo estremamente soddisfatti.” “Proprio dal Comitato infatti- ha precisato Onorato- è scaturita l’idea di un tavolo interforze in grado di coordinare le iniziative e monitorarne gli effetti. Il potenziamento delle attività di vigilanza da parte degli agenti in borghese sta dando i suoi frutti ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma – “Dopo oltre 4 anni, finalmenteda parte del Git della Polizia di Roma Capitale contro l’odioso fenomeno dell’abusivismoe Ncc a”. Così l’Assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport di Roma Capitale Alessandro. “In seguito alla convocazione, su nostra richiesta, del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza, la Polizia Municipale ha ripreso con successo il servizio quotidiano di controllo e repressione contro i procacciatori di corse. Ne siamo estremamente soddisfatti.” “Proprio dal Comitato infatti- ha precisato- è scaturita l’idea di un tavolo interforze in grado di coordinare le iniziative e monitorarne gli effetti. Il potenziamento delle attività di vigilanza da parte degli agenti in borghese sta dando i suoi frutti ...

