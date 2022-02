David Rossi, l’ex pm Natalini in Commissione d’inchiesta: “Era preoccupato per il “gruppo della birreria”, ma lui non ne faceva parte” (Di giovedì 17 febbraio 2022) “La paura di una possibile frequentazione con il “gruppo della birreria“, anche in relazione alle perquisizioni effettuate, poteva essere un tema di ulteriore preoccupazione” per David Rossi. A dirlo è il magistrato Aldo Natalini, che nel 2013 era il pm titolare delle indagini sul crac del Monte dei Paschi di Siena, durante l’audizione di fronte alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte del capo comunicazione della banca. Il “gruppo della birreria” – ha ricordato Natalini, che attualmente lavora presso l’ufficio del Massimario della Corte di Cassazione – era un “presunto gruppo di potere senese” composto da personaggi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) “La paura di una possibile frequentazione con il ““, anche in relazione alle perquisizioni effettuate, poteva essere un tema di ulteriore preoccupazione” per. A dirlo è il magistrato Aldo, che nel 2013 era il pm titolare delle indagini sul crac del Monte dei Paschi di Siena, durante l’audizione di fronte allaparlamentaresulla morte del capo comunicazionebanca. Il “” – ha ricordato, che attualmente lavora presso l’ufficio del MassimarioCorte di Cassazione – era un “presuntodi potere senese” composto da personaggi ...

