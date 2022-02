Covid: studio Sapienza, piastrine sangue 'spia' di risposta a vaccini (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb. (Adnkronos Salute) - piastrine del sangue 'spia' della risposta ai vaccini anti-Covid. E' quanto emerge da uno studio condotto da ricercatori dell'Università Sapienza di Roma, che ha individuato proprio nelle piastrine specifiche caratteristiche che permettono di capire molto precocemente se il vaccino indurrà una risposta immunitaria rapida. Lo studio, pubblicato sul 'Journal of Thrombosis and Haemostasis', conferma la sicurezza e l'efficacia dei vaccini a mRna e amplia le conoscenze utili a una programmazione strategica futura. Le piastrine - ricorda una nota dell'ateneo - sono le cellule più numerose del sangue, note per il loro ruolo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb. (Adnkronos Salute) -del' dellaaianti-. E' quanto emerge da unocondotto da ricercatori dell'Universitàdi Roma, che ha individuato proprio nellespecifiche caratteristiche che permettono di capire molto precocemente se il vaccino indurrà unaimmunitaria rapida. Lo, pubblicato sul 'Journal of Thrombosis and Haemostasis', conferma la sicurezza e l'efficacia deia mRna e amplia le conoscenze utili a una programmazione strategica futura. Le- ricorda una nota dell'ateneo - sono le cellule più numerose del, note per il loro ruolo ...

