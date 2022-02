Covid, Bassetti: “In 2-3 settimane mi auguro 100 morti al giorno” (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Spero che nelle prossime 2-3 settimane si arrivi a un numero accettabile” di morti Covid “che probabilmente in questa situazione è sotto la soglia dei 100 al giorno, sempre altissimo come numero ma più accettabile e anche più in linea con gli altri Paesi”. Lo dice all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. “Noi in questo momento – rileva l’infettivologo – siamo ancora, nonostante la riduzione di ieri, sempre abbastanza elevati nel numero dei decessi. In Inghilterra sono arrivati a dire che l’eccesso di mortalità di questa fase non esiste più rispetto al 2019, mi auguro che anche noi arriveremo a non avere più un eccesso di mortalità ovvero che – spiega Bassetti – facendo la ... Leggi su italiasera (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Spero che nelle prossime 2-3si arrivi a un numero accettabile” di“che probabilmente in questa situazione è sotto la soglia dei 100 al, sempre altissimo come numero ma più accettabile e anche più in linea con gli altri Paesi”. Lo dice all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. “Noi in questo momento – rileva l’infettivologo – siamo ancora, nonostante la riduzione di ieri, sempre abbastanza elevati nel numero dei decessi. In Inghilterra sono arrivati a dire che l’eccesso di mortalità di questa fase non esiste più rispetto al 2019, miche anche noi arriveremo a non avere più un eccesso di mortalità ovvero che – spiega– facendo la ...

Advertising

Adnkronos : #Bassetti: 'Terza dose a tutti e convincere no-vax prima dell'autunno'. #vaccinoCovid - Corriere : Bassetti: «35 telefonate e minacce in 2 ore, mi sento abbandonato» - StraNotizie : Covid, Bassetti: 'In 2-3 settimane mi auguro 100 morti al giorno' - mikigiobontempo : @pbecchi @InvictusNon dal 16 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 sono morti (per covid, non per altre patologie) ben… - italiaserait : Covid, Bassetti: “In 2-3 settimane mi auguro 100 morti al giorno” -