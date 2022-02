Cave | le idee del’avv Alessandro Pasquazi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 17 febbraio 2022) L’avvocato– di– è tra le figure più rilevanti, nell’ampia area Prenestina e Casilina, che, in un mix impegno politico e associazionismo cattolico, è da sempre capace di tracciare un quadro d’insieme del composito mondo del Centrodestra. Il giornalista in firma (in data 16.02.2022) ha avuto una piacevole conversazione con il professionista. Di seguito un’intervista. In che stato di salute versa il Centrodestra italiano? «L’elezione del Presidente della Repubblica, come osservato da moltissimi analisti politici, ha determinato una sorta di implosione della coalizione. Alla base di ciò – a ben vedere – l’assenza di un collante tra le diverse forze fatto di condivisione di valori, ideali,principi». Bel problema! «Forse è stato un bene, in quanto ha costretto le varie componenti al ragionamento ...