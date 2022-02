Caos maggioranza su milleproroghe Ira Draghi | ora basta | ' O mi garantite i voti o non si va avanti'

Advertising

Agenzia_Ansa : Caos nelle commissioni Bilancio e Affari costituzionali alla Camera durante l'esame delle modifiche al dl Millepror… - borghi_claudio : @bfogli1 @LABayARetroM @IlPolemico11 Fare un emendamento per cancellare subito il green pass è facilissimo. Trovare… - infoitinterno : Milleproroghe, caos in commissione: governo battuto 4 volte. Ecco cosa succede nella maggioranza - ParliamoDiNews : **Balneari: Camera approva mozione maggioranza`** – Libero Quotidiano ##RussiaUcraina ##CaosCentrodestra #… - Simo252525 : RT @barbarajerkov: Ecco, cominciamo a ballare Draghi al Colle da Mattarella e poi convoca la maggioranza, l'irritazione del premier dopo i… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos maggioranza

Il Governo esce a pezzi da una notte di urla, spintoni enelle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera tanto che il premier Mario Draghi convoca i capidelegazione diper una strigliata che sa di ultimatum: o mi garantite i ...Dopo ilnotturno in commissione, con il andato sotto quattro volte durante le votazioni del , non si fa ...che precede la convocazione dei capi delegazione delle forze politiche di. 'Il ...Milleproroghe, maggioranza spaccata La scorsa notte la seduta delle commissioni non è stata delle più tranquille. Stando a quanto si apprende, il Governo è andato sotto quattro volte ...Dopo il caos notturno in commissione, con il governo andato sotto quattro volte durante le votazioni del Milleproroghe, non si fa attendere la presa di posizione di Mario Draghi. Il premier ...