Boxe | Fabio Turchi punta al Mondiale! Rinuncia al match europeo e sfida Riakporhe nel preliminare

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Non ci sarà nessunaper il titolodei cruiser per. L’EBU, l’entedel pugilato, ha infatti comunicato che “Stone Crusher” hato al ruolo dinte ufficiale del britannico Chris Billam Smith. Ma la ragione è di quelle pesanti. Il fiorentino, infatti, combatterà il prossimo 26 marzo a Londra in quello che sarà il primo passo verso un tentativo di scalata al Mondiale di categoria di peso per la WBC. Alla OVO Arena di Wembley, infatti, sarà impegnato con un altro britannico, Richard, Mohammed Obbadi ko contro Bornea: sfuma la chance di combattere per il Mondiale, che vanta un record di 20 vittorie e una sconfitta, si troverà davanti un pugile finora ...