Bobby Solo | torna con “All In Better Times”

Bobby Solo ritorna con "All In Better Times", il nuovo brano è stato arrangiato per lui dal musicista e autore Carlo Zannetti. Ha sonorità rock, è molto orecchiabile ed è già disponibile su tutte le radio e piattaforme online di musica. Ritorna Bobby Solo, con un nuovo singolo che sigla il ritorno di un artista senza tempo. Denominato l' "Elvis italiano" Bobby Solo è un interprete di fama internazionale. Oltre che cantautore, chitarrista, bassista, e vincitore di ben due Festival di Sanremo. "All In Better Times" è un brano rock, con un testo poetico descrittivo e un ritornello che quasi ti costringe a canticchiarlo, tanto è coinvolgente.

