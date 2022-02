Atletica, Marcell Jacobs è il più veloce in batteria a Lievin: immediata prova di forza (Di giovedì 17 febbraio 2022) Marcell Jacobs inizia nel migliore dei modi la serata nel Meeting di Lievin (Francia), tappa del World Indoor Tour 2022 di Atletica. La stella più attesa della serata ottiene subito il miglior tempo assoluto nelle batterie dei 60 metri ed alle 21.30 andrà a caccia di un tempo importante nell’atto conclusivo. Il campione olimpico dei 100 metri ha dominato con un ‘tranquillo’ 6?53, rimanendo dunque a 4 centesimi dal proprio primato stagionale. Davvero ottimo il tempo di reazione allo sparo (0.132): solo il ghanese Sean Safo-Antwi ha fatto meglio in 0.122. Il fuoriclasse del Bel Paese ha preceduto l’idolo di casa Jimmy Vicaut: il francese si è spinto sino al personale stagionale di 6.59. Terza piazza per l’americano Cravont Charleston in 6?61. Nella prima batteria si è imposto invece il keniano Ferdinand ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022)inizia nel migliore dei modi la serata nel Meeting di(Francia), tappa del World Indoor Tour 2022 di. La stella più attesa della serata ottiene subito il miglior tempo assoluto nelle batterie dei 60 metri ed alle 21.30 andrà a caccia di un tempo importante nell’atto conclusivo. Il campione olimpico dei 100 metri ha dominato con un ‘tranquillo’ 6?53, rimanendo dunque a 4 centesimi dal proprio primato stagionale. Davvero ottimo il tempo di reazione allo sparo (0.132): solo il ghanese Sean Safo-Antwi ha fatto meglio in 0.122. Il fuoriclasse del Bel Paese ha preceduto l’idolo di casa Jimmy Vicaut: il francese si è spinto sino al personale stagionale di 6.59. Terza piazza per l’americano Cravont Charleston in 6?61. Nella primasi è imposto invece il keniano Ferdinand ...

