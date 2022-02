Amici 21, Christian punge Nunzio: “Non so con che coraggio ti ripresenti qui” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nella scuola di Amici 21 è arrivato un nuovo allievo: Nunzio. Il ballerino di latino-americano è stato richiamato dopo l’infortunio di Mattia Zenzola. Christian, però, non ha affatto digerito l’ingresso del nuovo compagno di scuola. A colloquio con Raimondo Todaro, il ballerino ha lanciato frecciatine piuttosto velenose. La stoccata di Christian Nunzio si era presentato ad Amici 21 come ballerino di latino-americano. Giudicato dalla giuria esterna, il ragazzo aveva perso contro Mattia. Di conseguenza era stato costretto ad abbandonare la scuola ancora prima di ottenere un banco. Sui social, Nunzio si era scagliato duramente contro Raimondo Todaro. Dopo l’infortunio di Zenzola, però, il maestro di latino-americano ha deciso di richiamare Nunzio. A ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nella scuola di21 è arrivato un nuovo allievo:. Il ballerino di latino-americano è stato richiamato dopo l’infortunio di Mattia Zenzola., però, non ha affatto digerito l’ingresso del nuovo compagno di scuola. A colloquio con Raimondo Todaro, il ballerino ha lanciato frecciatine piuttosto velenose. La stoccata disi era presentato ad21 come ballerino di latino-americano. Giudicato dalla giuria esterna, il ragazzo aveva perso contro Mattia. Di conseguenza era stato costretto ad abbandonare la scuola ancora prima di ottenere un banco. Sui social,si era scagliato duramente contro Raimondo Todaro. Dopo l’infortunio di Zenzola, però, il maestro di latino-americano ha deciso di richiamare. A ...

