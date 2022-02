Alla Lazio non basta Zaccagni e il Porto passa 2-1 (Di venerdì 18 febbraio 2022) AGI - Il Porto s'impone in rimonta 2-1 ai danni della Lazio nell'andata dei sedicesimi di Europa League. La squadra di Sarri dura poco più di mezz'ora, trova il gol con Zaccagni ma poi si piega sotto i colpi di Toni Martinez, autore di una bella doppietta. Un risultato non proprio positivo per i capitolini, che nel match di ritorno all'Olimpico saranno costretti a vincere con un gol di scarto per portare almeno la sfida ai supplementari. I biancocelesti approcciano il match con la giusta mentalità, difendendosi bene e proponendosi in attacco con qualità e continuità. Tant'è che al 23' arriva il vantaggio laziale con uno schema da corner: Luis Alberto scambia con Pedro ed offre rasoterra a Zaccagni, che colpisce di tacco e beffa il portiere per l'1-0. Al 32' la Lazio va anche ad un passo dal ... Leggi su agi (Di venerdì 18 febbraio 2022) AGI - Ils'impone in rimonta 2-1 ai danni dellanell'andata dei sedicesimi di Europa League. La squadra di Sarri dura poco più di mezz'ora, trova il gol conma poi si piega sotto i colpi di Toni Martinez, autore di una bella doppietta. Un risultato non proprio positivo per i capitolini, che nel match di ritorno all'Olimpico saranno costretti a vincere con un gol di scarto per portare almeno la sfida ai supplementari. I biancocelesti approcciano il match con la giusta mentalità, difendendosi bene e proponendosi in attacco con qualità e continuità. Tant'è che al 23' arriva il vantaggio laziale con uno schema da corner: Luis Alberto scambia con Pedro ed offre rasoterra a, che colpisce di tacco e beffa il portiere per l'1-0. Al 32' lava anche ad un passo dal ...

