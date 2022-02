Alex Belli sgancia una bomba sulla sua squalifica, la regia toglie l’audio (Di giovedì 17 febbraio 2022) Le parole di Alex Belli sulla sua squalifica Ricordate quando Alex Belli ha subito la squalifica per aver violato il regolamento? L’attore adesso ha avuto modo di tornare nel reality show da ospite e poter così risolvere i problemi con sua moglie. Nelle scorse ore nella Casa del GF Vip è tornato a parlare della L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Le parole disuaRicordate quandoha subito laper aver violato il regolamento? L’attore adesso ha avuto modo di tornare nel reality show da ospite e poter così risolvere i problemi con sua moglie. Nelle scorse ore nella Casa del GF Vip è tornato a parlare della L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

trash_italiano : FRANCESCA CIPRIANI E ALEX BELLI A #CEPOSTAPERTE. IS THIS IL METAVERSO? - roxcorsetti : Ormai al #gfvip fanno come gli pare, Alex Belli che deve fa scena per forza, Lulu’ col cellulare! il GF più falso d… - ParliamoDiNews : Soleil attacca Delia Duran: `manovrata` da Alex Belli/ `Le dice cosa fare e non` #DeliaDuran #SoleilSorgÈ - Lorenzo83497205 : RT @catiuz92: I veri fans di Soleil la votano come dei matti. Il resto è il gioco di Alex Belli che cerca di far perdere consensi e mostrar… - giorgiamarin2 : @Soleil_stasi lascia perdere Alex Belli. Salva la tua magone e te stessa ignorando le sue pessime avances di animal… -