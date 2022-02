Alex Belli entra nel letto di Soleil Sorge e scoppia in lacrime (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il gesto di Alex Belli Nonostante sia entrato nella casa del Grande Fratello Vip 6 per recuperare il rapporto con Delia Duran, Alex Belli non ha potuto fare a meno di ignorare Soleil Sorge. Tuttavia in questi giorni l’attore è apparso abbastanza distante dall’ex corteggiatrice, che qualche ora fa ha deciso di avere un confronto L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il gesto diNonostante siato nella casa del Grande Fratello Vip 6 per recuperare il rapporto con Delia Duran,non ha potuto fare a meno di ignorare. Tuttavia in questi giorni l’attore è apparso abbastanza distante dall’ex corteggiatrice, che qualche ora fa ha deciso di avere un confronto L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

trash_italiano : FRANCESCA CIPRIANI E ALEX BELLI A #CEPOSTAPERTE. IS THIS IL METAVERSO? - alex_isaia : RT @parallelecinico: Oggi Michael Jordan compie 59 anni. Celebriamo il più grande di sempre con uno degli spot più belli di sempre. #mj #ga… - _KatiaPa : Ormai non è più il #gfvip è l’Alex Belli Show. Che schifo - NinaDobrevmyon1 : RT @catiuz92: I veri fans di Soleil la votano come dei matti. Il resto è il gioco di Alex Belli che cerca di far perdere consensi e mostrar… - LittleDorrit24 : Alex Belli: - Squalificato - L'unica volta in cui è andato al televoto ha fatto il 4% CE LO SBATTONO IN FACCIA H… -