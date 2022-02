Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2022 ore 09:45 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Viabilità DEL 16 FEBBRAIO 2022 ORE 9.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 7, PERMANE TUTTAVIA TRAFFICO INTENSO, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; E VEDIAMO LA SITUAZIONE PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA FLAMINIA E TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA, IN ESTERNA CON CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’ARDEATINA FINO ALLA TIBURTINA; IN ENTRATA VERSO IL CENTRO CODE SULLE CONSOLARI AURELIA, FLAMINIA E SALARIA, A PARTIRE DAL RACCORDO; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA REGIONALE DI FIUGGI NEI PRESSI DI PALESTRINA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA CI SONO CODE ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 febbraio 2022)DEL 16 FEBBRAIOORE 9.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 7, PERMANE TUTTAVIA TRAFFICO INTENSO, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; E VEDIAMO LA SITUAZIONE PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA FLAMINIA E TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA, IN ESTERNA CON CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’ARDEATINA FINO ALLA TIBURTINA; IN ENTRATA VERSO IL CENTRO CODE SULLE CONSOLARI AURELIA, FLAMINIA E SALARIA, A PARTIRE DAL RACCORDO; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA REGIONALE DI FIUGGI NEI PRESSI DI PALESTRINA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA CI SONO CODE ...

