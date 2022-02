Uomini e Donne, anticipazioni 16 Febbraio 2022 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo questo pomeriggio nel corso della nuova puntata di “Uomini e Donne” Puntuale come pochissimi programmi della televisione italiana, si rinnova questo pomeriggio, alle 14.45 su Canale 5, l’appuntamento quotidiano con “Uomini e Donne”. Nella puntata odierna, il dating-show condotto da Maria De Filippi concederà spazio al Trono di Matteo Ranieri. Il giovane, rimasto senza corteggiatrici dopo che sia Denise che Federica hanno deciso di lasciare lo studio, riuscirà a ritrovare la serenità con Federica dopo un confronto disteso che vedrà proprio nella De Filippi un arbitro super-partes. Sul fronte Trono Over, continuano le incomprensioni tra Alessandro e Pinuccia: i due, recentemente hanno avuto l’opportunità di confrontarsi a telecamere spente. Tuttavia, lei oggi ha ... Leggi su zon (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo questo pomeriggio nel corso della nuova puntata di “” Puntuale come pochissimi programmi della televisione italiana, si rinnova questo pomeriggio, alle 14.45 su Canale 5, l’appuntamento quotidiano con “”. Nella puntata odierna, il dating-show condotto da Maria De Filippi concederà spazio al Trono di Matteo Ranieri. Il giovane, rimasto senza corteggiatrici dopo che sia Denise che Federica hanno deciso di lasciare lo studio, riuscirà a ritrovare la serenità con Federica dopo un confronto disteso che vedrà proprio nella De Filippi un arbitro super-partes. Sul fronte Trono Over, continuano le incomprensioni tra Alessandro e Pinuccia: i due, recentemente hanno avuto l’opportunità di confrontarsi a telecamere spente. Tuttavia, lei oggi ha ...

