Una caso di cronaca in cui la stampa dette il peggio di sé. (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo una breve permanenza in sala lo scorso gennaio, Ero in guerra ma non lo sapevo arriva stasera su Rai 1 alle 21.30. Tratto dal libro omonimo del figlio adottivo Alberto, racconta la triste vicenda del gioielliere milanese ucciso dalla malavita ma non solo, offrendo uno spaccato lucido sul buio degli anni di piombo in Italia. Leggi anche › In “Ero in guerra ma non lo sapevo” Francesco Montanari è Torregiani, un uomo «che non vuole sottostare alla violenza» Ero in guerra ma non lo sapevo: la trama Milano, 1979. Pierluigi Torregiani (Francesco Montanari) – titolare di un piccolo esercizio nella periferia nord di Milano – subisce un tentativo di rapina mentre si trova al ristorante Il Transatlantico, insieme a familiari e amici. In seguito alla collutazione con ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo una breve permanenza in sala lo scorso gennaio, Ero in guerra ma non lo sapevo arriva stasera su Rai 1 alle 21.30. Tratto dal libro omonimo del figlio adottivo Alberto, racconta la triste vicenda del gioielliere milanese ucciso dalla malavita ma non solo, offrendo uno spaccato lucido sul buio degli anni di piombo in Italia. Leggi anche › In “Ero in guerra ma non lo sapevo” Francesco Montanari è Torregiani, un uomo «che non vuole sottostare alla violenza» Ero in guerra ma non lo sapevo: la trama Milano, 1979. Pierluigi Torregiani (Francesco Montanari) – titolare di un piccolo esercizio nella periferia nord di Milano – subisce un tentativo di rapina mentre si trova al ristorante Il Transatlantico, insieme a familiari e amici. In seguito alla collutazione con ...

Advertising

ZanAlessandro : A maggior ragione dopo la decisione della @CorteCost su #eutanasialegale, anche in questo caso è il Parlamento che… - petergomezblog : Hiv, terzo caso al mondo di paziente guarito con un trapianto: è una donna di New York - AndreaVallascas : La mia solidarietà a @Pinokabras che come 1 mln mezzo di italiani over 50 è stato privato dei suoi diritti e in que… - VittorioXlater : @CappelloMa @mariolavia @claudiovelardi @MPanarari Se dico che con una certa proposta politica il M5S si può ripren… - Alfagamma28 : RT @MT_Meli_: L’Italia riassunta in una vicenda: il senatore PD Tommaso Cerno esprime dissenso, sul tema Green Pass, rispetto alla linea de… -