(Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Russia continua a rafforzare la sua presenza militare ai confini con l'. Lo ha dichiarato oggi il segretario generale della, Jens Stoltenberg, che non vede "in questa fase"...

Advertising

ale_dibattista : Cosa accadrebbe se il Presidente del Messico, autorizzasse l’istallazione di basi militari russe o cinesi al confin… - Agenzia_Ansa : Ucraina, Putin dopo il colloquio con il cancelliere tedesco Olaf Scholz: 'Non accetteremo mai l'allargamento della… - TgLa7 : #Ucraina, #Putin: 'Questione adesione #Nato va risolta adesso' - Valerio_Brinato : @PD_Lazio @pdnetwork @EnricoLetta Chi cazzo se ne frega di fare entrare l'Ucraina nella nato per montare i missili. - am_libera67 : RT @OrtigiaP: Gli USA DI BIDEN se ne facciano una ragione. Putin ha vinto senza colpo ferire, nonostante gli annunci della CNN dell'attacc… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Nato

...Bruxelles i ministri della Difesa dei Paesisi riuniscono per discutere di strategie di difesa. L'incontro tra Scholz e Putin sembrava aver segnato l'inizio di una fase di distensione in,...Stoltenberg: 'Finora nessuna de - escalation. Le adesioni all'Alleanza Atlantica? Non le decide la Russia'. Il Cremlino nega il cyberattacco a Kiev e plaude alla 'volontà di dialogo' di Biden. L'...Mercoledì, 16 febbraio 2022 Home > aiTv > Ucraina, Nato: ancora nessun segno di de-escalation russa Roma, 16 feb. (askanews) - La Russia continua a rafforzare la sua presenza militare ai confini con l ...Mentre da Mosca arriva l’annuncio di un parziale ritiro delle truppe dal confine ucraino, ma dalla Nato e dalla Casa Bianca giungono smentite (ancora 150mila soldati sarebbero ancora in “posizione di ...