Torino, foglio di via per Franzoni, l'imprenditore No Vax (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Digos di Torino ha notificato il foglio di via all'imprenditore No Vax e No green pass Nicola Franzoni, uno dei volti più noti del movimento e leader del Fronte di Liberazione Nazionale. A darne notizie è lo stesso Franzoni con un video che ha diffuso nelle varie chat social. "Si tratta di un accanimento contro di me. Sono l'uomo più temuto d'Italia". Secondo a quanto si apprende da fonti investigative a Franzoni vengono contestati gli insulti al premier Draghi e al generale Figliuolo durante una manifestazione No green pass che si è svolta a Torino il 19 dicembre. l'imprenditore, residente in Toscana, è molto seguito su un canale Telegram dove può contare su 15mila utenti. Inoltre è tra i promotori di manifestazioni come quella che ha lanciato a ...

