The Resident 3: trama episodi 16 febbraio 2022 su Rai 2 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) THE Resident 2 episodi 16 febbraio 2022. La quarta stagione della serie tv medical drama con protagonista Matt Czuchry torna in onda in chiaro su Rai 1 mercoledì 16 febbraio 2022. Ecco di seguito le anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA The Resident 4 episodio 6 Un nuovo caos, un nuovo ordine. Sono trascorse due settimane dall’aggressione e Nic è ancora ricoverata. Ci sono complicazioni con la sua gravidanza a causa delle trasfusioni di sangue cui si è dovuta sottoporre. E, ora, sembra che solo un’ulteriore trasfusione, sebbene rischiosa, possa portare a risultati. Conrad ha deciso di chiamare, seppur con riluttanza, Billie Sutton, l’amica di Nic che proprio lui aveva fatto licenziare. ... Leggi su cubemagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) THE16. La quarta stagione della serie tv medical drama con protagonista Matt Czuchry torna in onda in chiaro su Rai 1 mercoledì 16. Ecco di seguito le anticipazioni sugli. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Theo 6 Un nuovo caos, un nuovo ordine. Sono trascorse due settimane dall’aggressione e Nic è ancora ricoverata. Ci sono complicazioni con la sua gravidanza a causa delle trasfusioni di sangue cui si è dovuta sottoporre. E, ora, sembra che solo un’ulteriore trasfusione, sebbene rischiosa, possa portare a risultati. Conrad ha deciso di chiamare, seppur con riluttanza, Billie Sutton, l’amica di Nic che proprio lui aveva fatto licenziare. ...

Advertising

fdos8 : Marquei como visto Resident Alien - 2x2 - The Wire - LullabyToLou : mi spiegate come posso aspettare fino ad aprile per i nuovi episodi di the resident - comunqueeandare : due puntate di The Resident da recuperare ma ovviamente il PC non si commette a internet mi metto ad urlare - LaDeny_ : @micene_return @MoranShasa @EmilyVanCamp Io nera con lei per the resident - micene_return : @MoranShasa @LaDeny_ @EmilyVanCamp Revenge, The Resident, Everwood e Brothers & Sisters ?? A soli 35 anni ha già questa carriera ?? -