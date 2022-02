Spiagge a gara dal 2024, si cambia: i punti della riforma concessioni balneari (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Alla fine la riforma delle concessioni balneari è andata in porto, e dal 2024 le coste italiane potrebbero cambiare volto: tutte le Spiagge verranno messe a gara, e chi si aggiudicherà il bando gestirà il proprio tratto di territorio demaniale. L’ok alla rivoluzione balneare è arrivato martedì 15 febbraio in Consiglio dei ministri, con l’approvazione all’unanimità di quello che l’Europa chiede da tempo (pena salate sanzioni al nostro Paese per violazione della legge sulla concorrenza): la messa a libera gara dell’affidamento delle concessioni demaniali. L’emendamento al disegno di legge concorrenza relativo alle modalità di affidamento delle concessioni demaniali è stato approvato in modo unanime in ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Alla fine ladelleè andata in porto, e dalle coste italiane potrebberore volto: tutte leverranno messe a, e chi si aggiudicherà il bando gestirà il proprio tratto di territorio demaniale. L’ok alla rivoluzione balneare è arrivato martedì 15 febbraio in Consiglio dei ministri, con l’approvazione all’unanimità di quello che l’Europa chiede da tempo (pena salate sanzioni al nostro Paese per violazionelegge sulla concorrenza): la messa a liberadell’affidamento delledemaniali. L’emendamento al disegno di legge concorrenza relativo alle modalità di affidamento delledemaniali è stato approvato in modo unanime in ...

