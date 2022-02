“Sono felice”: Zoë Kravitz si apre sull’amore per Channing Tatum (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La figlia di Lenny Kravitz, Zoë Kravitz, 33 anni, è sempre molto riservata, ma su Ellle Usa si è lasciata andare a qualche commento romantico sulla sua storia con Channing Tatum, 41 anni. La storia tra i due era già sulla bocca di tutta Hollywood ben prima della conferma ufficiale di Zoë Kravitz: lei e Tatum stanno insieme dall’anno scorso, si Sono presentati insieme al Met Gala del 2021 e Sono stati paparazzati più e più volte. A proposito di questo, l’attrice ha commentato semplicemente: “Sono felice“. Due sole parole che, però, esprimono tutto. Zoë Kravitz e Channing Tatum stanno anche lavorando a un progetto cinematografico insieme, Pussy Island, che vedrà ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La figlia di Lenny, Zoë, 33 anni, è sempre molto riservata, ma su Ellle Usa si è lasciata andare a qualche commento romantico sulla sua storia con, 41 anni. La storia tra i due era già sulla bocca di tutta Hollywood ben prima della conferma ufficiale di Zoë: lei estanno insieme dall’anno scorso, sipresentati insieme al Met Gala del 2021 estati paparazzati più e più volte. A proposito di questo, l’attrice ha commentato semplicemente: ““. Due sole parole che, però, esprimono tutto. Zoëstanno anche lavorando a un progetto cinematografico insieme, Pussy Island, che vedrà ...

