Referendum cannabis | per la Consulta è un quesito “inammissibile” Il Comitato promotore | “Motivazioni intollerabili”

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo quello relativo all’eutanasia, poco fa ecco la fumata nera (ma guarda un po’!), anche per ilsulla, è stato ritenuto ‘’, come annunciato dal presidente della Corte Costituzionale, Giuliano Amato. Rispetto alreferendario, che si proponeva di intervenire su due fronti: sul piano della rilevanza penale, e su quello delle sanzioni amministrative, D’Amato ha affermato che “Abbiamo dichiaratoilsulle sostanze stupefacenti, non sulla. Ilè articolato in tre sottoquesiti ed il primo prevede che scompaia, tra le attività penalmente punite, la coltivazione delle sostanze stupefacenti di cui alle tabelle 1 e 3, che non includono neppure la...

Quello della, ad esempio, coinvolgeva tutte le droghe e non solo la coltivazione per uso ... cioè su una situazione in cui non può richiedersi unabrogativo". Da ex ministro cosa ...sue responsabilità civile dei giudici, per la Consulta sono inammissibili Sull'iter però pesa il 'niet' del Vaticano che ribalta l'argomentazione che il suicidio medicalmente ...Sono più preoccupato, devo dire, per lo stato di salute della democrazia italiana. Vediamo ora cosa succederà sull’altro referendum, quello sulla cannabis. Se dovesse essere cancellato anche questo ...Dopo la bocciatura da parte della Consulta del referendum sulla depenalizzazione della cannabis, è scontro tra il comitato promotore e il presidente della Corte costituzionale, Giuliano Amato. “Il ...