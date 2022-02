Pechino 2022, curling maschile: l’Italia batte 10-3 la Danimarca ma è eliminata. (Di mercoledì 16 febbraio 2022) l’Italia si impone per 10-3 sulla Danimarca ma viene eliminata dalla corsa alle semifinali del torneo di curling maschile ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Partita dominata dall’inizio alla fine con il sesto end a fare la differenza con ben 4 punti marcati da Joel Retornaz. Si chiude al settimo end con gli ultimi tre non disputati. Grazie alla contemporanea vittoria della Cina per 6-5 sulla Svizzera, gli azzurri sono fuori per via della classifica avulsa. Un vero peccato perché i ragazzi hanno iniziato ad ottenere risultati dopo le prime sconfitte nonostante le ottime prestazioni. LA CLASSIFICA E I RISULTATI LA CRONACA – Parte forte la Danimarca con il martello nel primo end che le permettono di marcare subito due punti. Colpo su colpo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022)si impone per 10-3 sullama vienedalla corsa alle semifinali del torneo diai Giochi Olimpici invernali di. Partita dominata dall’inizio alla fine con il sesto end a fare la differenza con ben 4 punti marcati da Joel Retornaz. Si chiude al settimo end con gli ultimi tre non disputati. Grazie alla contemporanea vittoria della Cina per 6-5 sulla Svizzera, gli azzurri sono fuori per via della classifica avulsa. Un vero peccato perché i ragazzi hanno iniziato ad ottenere risultati dopo le prime sconfitte nonostante le ottime prestazioni. LA CLASSIFICA E I RISULTATI LA CRONACA – Parte forte lacon il martello nel primo end che le permettono di marcare subito due punti. Colpo su colpo ...

