Pechino 2022, combinata femminile sci alpino domani in tv: orario e diretta streaming (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sta per terminare il conto alla rovescia per la combinata femminile di sci alpino ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Le polivalenti tornano sulla neve cinese per giocarsi le medaglie nella combinata, che potrebbe rappresentare il riscatto per la stella statunitense Mikaela Shiffrin. In gara anche le azzurre Federica Brignone, Marta Bassino, Nicol Delago ed Elena Curtoni. L’appuntamento è per le ore 10.30 italiane di giovedì 17 febbraio con la discesa libera, mentre lo slalom si svolgerà dalle ore 14.00 italiane. Di seguito, le informazioni per seguire la gara in diretta tv e streaming. Pechino 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO Pechino 2022: LE SPERANZE ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sta per terminare il conto alla rovescia per ladi sciai Giochi Olimpici invernali di. Le polivalenti tornano sulla neve cinese per giocarsi le medaglie nella, che potrebbe rappresentare il riscatto per la stella statunitense Mikaela Shiffrin. In gara anche le azzurre Federica Brignone, Marta Bassino, Nicol Delago ed Elena Curtoni. L’appuntamento è per le ore 10.30 italiane di giovedì 17 febbraio con la discesa libera, mentre lo slalom si svolgerà dalle ore 14.00 italiane. Di seguito, le informazioni per seguire la gara intv e: IL PROGRAMMA COMPLETO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO: LE SPERANZE ...

