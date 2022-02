Pechino 2022, Arianna Fontana: “Un membro della staffetta di bronzo mi attaccava sul ghiaccio” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “I maschi li ho già perdonati da tempo, alla fine era poi solo uno che ha continuato ad attaccarmi sul ghiaccio. Però, tutti fanno errori, le cose le ho perdonate da tempo ma non dimentico. E’ uno dei quattro di oggi? Sì”. Arianna Fontana, dopo aver vinto l’argento nei 1500 metri di short track a Pechino 2022, spiega con maggior precisione quanto già detto alcuni giorni fa circa un collega maschio che in passato tentava spesso di farla cadere sul ghiaccio, rivelando come sia uno dei quattro azzurri che hanno conquistato la medaglia di bronzo oggi nella staffetta, vale a dire Pietro Sighel, Yuri Confortola, Tommaso Dotti e Andrea Cassinelli. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “I maschi li ho già perdonati da tempo, alla fine era poi solo uno che ha continuato ad attaccarmi sul. Però, tutti fanno errori, le cose le ho perdonate da tempo ma non dimentico. E’ uno dei quattro di oggi? Sì”., dopo aver vinto l’argento nei 1500 metri di short track a, spiega con maggior precisione quanto già detto alcuni giorni fa circa un collega maschio che in passato tentava spesso di farla cadere sul, rivelando come sia uno dei quattro azzurri che hanno conquistato la medaglia dioggi nella, vale a dire Pietro Sighel, Yuri Confortola, Tommaso Dotti e Andrea Cassinelli. SportFace.

