Pa | Link Campus University formerà i dipendenti pubblici

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Corsi di laurea, corsi di specializzazione e master a beneficio di tutti coloro che fanno parte della pubblica amministrazione. Il dipartimento della funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei Ministri e lahanno siglato una partnership istituzionale nell'ambito dell'iniziativa 'PA 110 e lode' del ministero per la Pubblica Amministrazione e del ministero dell'Università e della Ricerca che consentirà a tutti idi usufruire di un incentivo per l'accesso all'istruzione universitaria. La formazione verrà supportata, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in ottica di reskilling, per l'acquisizione di nuove competenze utili ad affrontare le nuove sfide della Pubblica Amministrazione, e di ...