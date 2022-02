Olimpiadi, combinata alpina femminile: gli orari e in tv. Brignone ci prova (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Argento in gigante ma delusa in supergigante, Federica Brignone prova a chiudere la sua Olimpiade individuale con una medaglia in combinata alpina. Nella prova di discesa Shiffrin è andata forte, ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Argento in gigante ma delusa in supergigante, Federicaa chiudere la sua Olimpiade individuale con una medaglia in. Nelladi discesa Shiffrin è andata forte, ...

Advertising

Sport_Fair : Lo spettacolo delle Olimpiadi di #Beijing2022 non è terminato Gli italiani in gara domani - neveitaliasport : RT @neveitalia: 'Ghiaccio Verde' in salsa olimpica: si parla di slalom maschile e di combinata, ma non solo... #beijing2022 #olimpiadi @nev… - neveitalia : 'Ghiaccio Verde' in salsa olimpica: si parla di slalom maschile e di combinata, ma non solo... #beijing2022… - BetItaliaWeb : ??Olimpiadi Invernali Pechino 2022: combinata donne, Shiffrin favorita ma Brignone può giocarsela - infoitsport : Combinata nordica, programma Olimpiadi 17 febbraio: orari, tv, streaming, italiani in gara -