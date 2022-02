Oli alimentari esausti | 46 piccoli Comuni laziali impegnati nella raccolta

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono stati premiati oggi da Ennio Fano, presidente di RenOils nell’ambito della VI edizione di EcoForum Lazio organizzata da Legambiente con il contributo della Regione Lazio, i sindaci deidi Rocca Canterano (Roma Capitale), Filacciano (Roma Capitale) e Castrocielo (Frosinone) perché hanno registrato le performance miglioridell’olio esausto da cucina nel 2021. Premio speciale all’Ente Regionale RomaNatura che per primo in Italia ha attivato, insieme a RenOils, ladi questo rifiuto all’interno di due parchi, nello specifico la Riserva di Monte Mario e nel Parco del Pineto a Roma. “La sinergia tra il Consorzio RenOils e la Regione Lazio sta portando benefici ambientali di notevole entità. Grazie al protocollo di intesa, che riguardasotto i 5.000 ...

Adnkronos

'Gli importanti risultati ottenuti nella raccolta deglie grassi animali e vegetali esausti, attuata tramite il protocollo d'intesa con il consorzio RenOils, mi rendono molto soddisfatta. Questa ...