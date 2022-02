Notte degli Oscar 2022, saranno tre attrici comiche a condurre la serata finale a Hollywood (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tre donne alla guida della Notte degli Oscar 2022: saranno infatti le star del cinema e della comicità Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes a condurre la 94esima edizione degli Academy Awards, che si svolgerà al Dolby Theatre di Hollywood il 27 marzo prossimo, e sarà trasmessa in diretta su ABC e sulle reti televisive di tutto il mondo a partire dalle 20 locali. A dare l’annuncio è stato il produttore dello show Will Packer: “Lo spettacolo di quest’anno è tutto incentrato sulla capacità di tenere uniti gli amanti del cinema. È a questo proposito che abbiamo schierato (in conduzione) tre donne tra le più brillanti e coinvolgenti, con stili comici molto diversi”, ha detto Packer. “So che il senso dell’umorismo di Regina, Amy e Wanda si trasmetterà ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tre donne alla guida dellainfatti le star del cinema e della comicità Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes ala 94esima edizioneAcademy Awards, che si svolgerà al Dolby Theatre diil 27 marzo prossimo, e sarà trasmessa in diretta su ABC e sulle reti televisive di tutto il mondo a partire dalle 20 locali. A dare l’annuncio è stato il produttore dello show Will Packer: “Lo spettacolo di quest’anno è tutto incentrato sulla capacità di tenere uniti gli amanti del cinema. È a questo proposito che abbiamo schierato (in conduzione) tre donne tra le più brillanti e coinvolgenti, con stili comici molto diversi”, ha detto Packer. “So che il senso dell’umorismo di Regina, Amy e Wanda si trasmetterà ...

