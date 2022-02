NASCAR Xfinity Series | Hemric cerca il bis con Kaulig Ty Gibbs pronto a confermarsi

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Insieme alla mitica Daytona 500 tutto èper il via della, la principale categoria propedeutica per quanto riguarda la seguitissima categoria americana riservata alle ruote coperte. Sono tante le novità rispetto alla stagione 2022, vinta per la prima volta da Danielcon una Supra delRacing. Il nativo di Kannapolis (North Carolina), pilota che prima della finale di Phoenix dello scorso novembre non aveva mai vinto nella serie, cambia squadra e si ripresenta con ilRacing, team che è stato sconfitto lo scorso anno dopo aver vinto la regular season con AJ. Allmendinger #16. Il vincitore di due gare nella Cup(Glen 2014/Indy road course 2021) si ripresenta ai nastri di partenza insieme al già citato ...

DanieleFassina : RT @P300it: NASCAR | Anteprima Xfinity Series 2022 ? di Gabriele Dri ?? - P300it : NASCAR | Anteprima Xfinity Series 2022 ? di Gabriele Dri ?? - victormassami : @NASCAR_Xfinity Eeee Bacarella! - DianeEarnhardt : RT @MartinsvilleSwy: @mary4jr88 @NASCAR_Xfinity @DaleJr DALE ?? - MartinsvilleSwy : @mary4jr88 @NASCAR_Xfinity @DaleJr DALE ?? -

Ultime Notizie dalla rete : NASCAR Xfinity

P300.it | News F1 e Motorsport

...LMGTE Pro FIA World Endurance Championship LMGTE Am IMSA GTLM F3 Asian Championship Winter Series 10 7 5 3 1 0 0 0 0 0 National Formula 3 Championships Indy Pro 2000 Championship...Si corre laSeries, corsa del circuito. Non l'evento sportivo più globale nel panorama americano; ma uno comunque molto seguito, anche come copertura giornalistica. È una tipica ...Insieme alla mitica Daytona 500 tutto è pronto per il via della NASCAR Xfinity Series, la principale categoria propedeutica per quanto riguarda la seguitissima categoria americana riservata alle ruote ...23XI Racing will have an expanded NASCAR operation this year and bigger goals ... Former Joe Gibbs Racing crew chief Dave Rogers, who worked with Xfinity champion Daniel Hemric last season, has moved ...