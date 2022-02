Milan, pronta un’offerta per un giocatore della Roma: i dettagli! (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Milan sarà una delle protagoniste del mercato estivo. Maldini e Massara già stanno lavorando per trovare tutto pronto a giugno. Tra gli obiettivi principali non c’è solo quello di trovare un attaccante forte, ma anche trovare un sostituto all’altezza di Franck Kessiè. Roma Veretout mercatoE secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Maldini e Massara starebbero pensando a Jordan Veretout, ormai ai ferri corti con Mourinho alla Roma. i rossoneri avrebbero pronta un’offerta di 20 milioni di euro che la Roma potrebbe accettare. LEGGI ANCHE: Milan, interesse per un attaccante della Nazionale! Leggi su rompipallone (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ilsarà una delle protagoniste del mercato estivo. Maldini e Massara già stanno lavorando per trovare tutto pronto a giugno. Tra gli obiettivi principali non c’è solo quello di trovare un attaccante forte, ma anche trovare un sostituto all’altezza di Franck Kessiè.Veretout mercatoE secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Maldini e Massara starebbero pensando a Jordan Veretout, ormai ai ferri corti con Mourinho alla. i rossoneri avrebberodi 20 milioni di euro che lapotrebbe accettare. LEGGI ANCHE:, interesse per un attaccanteNazionale!

