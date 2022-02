Meta pagherà un risarcimento 90 milioni di dollari per il tracciamento degli utenti disconnessi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Un risarcimento danni che, a buon diritto, fa entrare Meta nella top 10 delle aziende che hanno versato somme maggiori per quanto riguarda il trattamento irregolare dei dati personali e della privacy degli utenti. Negli Stati Uniti, infatti, l’azienda di Menlo Park ha deciso di mettere sul piatto ben 90 milioni di dollari per risolvere una controversia sul tracciamento degli utenti di Facebook e sulla loro profilazione anche da disconnessi alla piattaforma. La questione legale si stava trascinando da ben 10 anni, dal momento che la prima iniziativa ufficiale di denuncia risaliva al 2012, per fatti che si erano consumati negli anni 2010 e 2011. LEGGI ANCHE > Facebook: gli amministratori delle pagine sono responsabili ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Undanni che, a buon diritto, fa entrarenella top 10 delle aziende che hanno versato somme maggiori per quanto riguarda il trattamento irregolare dei dati personali e della privacy. Negli Stati Uniti, infatti, l’azienda di Menlo Park ha deciso di mettere sul piatto ben 90diper risolvere una controversia suldi Facebook e sulla loro profilazione anche daalla piattaforma. La questione legale si stava trascinando da ben 10 anni, dal momento che la prima iniziativa ufficiale di denuncia risaliva al 2012, per fatti che si erano consumati negli anni 2010 e 2011. LEGGI ANCHE > Facebook: gli amministratori delle pagine sono responsabili ...

Advertising

Frances83943790 : Ieri una signora a metà si è suicidata stanca di vivere .. chi pagherà per la gente che sta male cge e bombardata d… - nzlmtt : La cosa che mi ammazza di ESC San Marino è che la TV è per metà della rai che quindi pagherà per mandare a Torino anche per loro -

Ultime Notizie dalla rete : Meta pagherà Scandalo Epstein, accordo del Principe Andrea con l'accusatrice Virginia Giuffre: "Somma riservata" ... il terzo figlio di Elisabetta II , Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth, pagherà una somma alla donna che lo ha accusato di averla ...

Crisi Ucraina, colloquio Biden - Zelensky: 'Se la Russia invade la risposta sarà rapida e decisa' ... lo Zar crea la crisi energetica e attende la resa senza condizioni Crisi Ucraina, la minaccia della guerra attraversa l'Europa: 'Se la Russia invade la pagherà cara' Venti di guerra in Ucraina, ...

Cookie traccianti: Meta paga 90 milioni di dollari Punto Informatico ... il terzo figlio di Elisabetta II , Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth,una somma alla donna che lo ha accusato di averla ...... lo Zar crea la crisi energetica e attende la resa senza condizioni Crisi Ucraina, la minaccia della guerra attraversa l'Europa: 'Se la Russia invade lacara' Venti di guerra in Ucraina, ...