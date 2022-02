Mani Pulite, Spataro: “Dopo Tangentopoli sistema di clientele e corruzione ancor più subdolo” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Le inchieste sulla corruzione non nascono con Mani Pulite, ma fino ad allora quel tipo di indagini “non aveva mai raggiunto una così ampia diffusione, né aveva determinato conseguenze sul sistema politico”. A riannodare il filo di quel periodo, quando sono passati trenta anni dall’arresto di Mario Chiesa che dà il via a Tangentopoli, è Armando Spataro allora magistrato a Milano. “Se la Democrazia cristiana non aveva interesse a generare scontri istituzionali, nell’era craxiana mutò questa condizione e ancor più nell’era berlusconiana, allorché un imprenditore, giovandosi anche delle conseguenze di Tangentopoli, conquistò con facilità Palazzo Chigi. Fu il periodo in cui si iniziò ad affermare che la legittimazione derivante dal consenso ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Le inchieste sullanon nascono con, ma fino ad allora quel tipo di indagini “non aveva mai raggiunto una così ampia diffusione, né aveva determinato conseguenze sulpolitico”. A riannodare il filo di quel periodo, quando sono passati trenta anni dall’arresto di Mario Chiesa che dà il via a, è Armandoallora magistrato a Milano. “Se la Democrazia cristiana non aveva interesse a generare scontri istituzionali, nell’era craxiana mutò questa condizione epiù nell’era berlusconiana, allorché un imprenditore, giovandosi anche delle conseguenze di, conquistò con facilità Palazzo Chigi. Fu il periodo in cui si iniziò ad affermare che la legittimazione derivante dal consenso ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il 17 febbraio 1992, con l'arresto a Milano dell'ingegnere Mario Chiesa, prendeva il via l'inchiesta Mani Pulite. A… - fattoquotidiano : MANI PULITE - LA VERA STORIA Questo libro, pubblicato per la prima volta nel 2002 e ora riproposto in una nuova ed… - RaiNews : 30 anni di Mani Pulite. Storia della tangente che inghiottì l’Italia. Lo speciale interattivo di… - giacomino1974 : @RaiNews @reportrai3 Alla fine dei conti, Mani Pulite è servita solamente per fare speciali, serie televisive, ecc. - ddgiusto : RT @robertosabatin4: Mi chiedo. Quanti sono coloro che si dichiarano 'antifascisti ' poi applaudono a certi comportamenti della magistratur… -