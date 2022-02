Le polemiche sul cachet di Elisabetta Canalis per lo spot “La mia Liguria” durante Sanremo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Oltre alle ironie per via dello skyline sullo sfondo che non sembrava assomigliare a quello di Imperia, lo spot “La mia Liguria” che ha visto Elisabetta Canalis protagonista nel corso del Festival di Sanremo continua ad attirare polemiche. Secondo quanto riferito dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti durante una interrogazione del Consiglio regionale voluta dal capogruppo Ferruccio Sansa, la showgirl (che peraltro è originaria della Sardegna, ndr), “è stata pagata 100 mila euro per fare da testimonial”. “Lo spot ha avuto un ascolto medio di 10 milioni di telespettatori – sottolinea Toti, rivendicando l’efficacia comunicativa dell’iniziativa – ed è andato in onda per la prima volta al Festival di Sanremo ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Oltre alle ironie per via dello skyline sullo sfondo che non sembrava assomigliare a quello di Imperia, lo“La mia” che ha vistoprotagonista nel corso del Festival dicontinua ad attirare. Secondo quanto riferito dal presidente della RegioneGiovanni Totiuna interrogazione del Consiglio regionale voluta dal capogruppo Ferruccio Sansa, la showgirl (che peraltro è originaria della Sardegna, ndr), “è stata pagata 100 mila euro per fare da testimonial”. “Loha avuto un ascolto medio di 10 milioni di telespettatori – sottolinea Toti, rivendicando l’efficacia comunicativa dell’iniziativa – ed è andato in onda per la prima volta al Festival di...

Advertising

fanpage : Elisabetta Canalis è stata pagata 100mila euro per lo spot promozionale della Regione Liguria senza mai spostarsi d… - EugenioCardi : RT @fanpage: Elisabetta Canalis è stata pagata 100mila euro per lo spot promozionale della Regione Liguria senza mai spostarsi da Los Angel… - IlCommentatore_ : RT @fanpage: Elisabetta Canalis è stata pagata 100mila euro per lo spot promozionale della Regione Liguria senza mai spostarsi da Los Angel… - quotidianopiem : A Casale ancora polemiche tra Anpi e Amministrazione comunale sul Giorno del Ricordo - PBerluskony : RT @fanpage: Elisabetta Canalis è stata pagata 100mila euro per lo spot promozionale della Regione Liguria senza mai spostarsi da Los Angel… -